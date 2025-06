Donne penalizzate. Veleni sul concorso fatto dal Comune.

Un nuovo fronte si apre nel dibattito sulla parità di genere nel nostro comune, dopo una segnalazione anonima che denuncia un evidente squilibrio nel recente concorso pubblico. La mancanza di rappresentanza femminile e la composizione della commissione sollevano importanti interrogativi sul rispetto dei principi di equità e trasparenza. È nostro dovere approfondire questa vicenda per garantire uguali opportunità a tutte.

"Il concorso non rispetta la parità di genere, una commissione di soli uomini ha scelto una sola donna per quattro posti disponibili nonostante le donne candidate fossero più del triplo". Una segnalazione anonima inviata al sindaco Sandro Parcaroli, all’assessore alla pari opportunità Francesca D’Alessandro, alla presidente del consiglio delle donne Lorella Benedetti e alla consigliera di parità Deborah Pantana solleva la questione della parità di genere rispetto ad un concorso pubblico per la progressione tra aree per la copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione con profilo di funzionario amministrativo contabile al Comune di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it