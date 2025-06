Donnarumma-Messi incontro negli spogliatoi | che risate!

Dopo una sfida emozionante tra Inter Miami e Psg, il momento più memorabile è stata l'incontro negli spogliatoi tra Donnarumma e Messi, pieni di risate e amicizia. Un gesto che ha dimostrato quanto il calcio possa unire anche i grandi rivali. Non perdere il video esclusivo di questa dolce parentesi tra campioni, un esempio di sportività e rispetto che scalda il cuore di ogni appassionato.

Al termine della sfida tra Inter Miami e Psg, Lionel Messi è stato salutato con affetto dai suoi ex compagni: il primo ad andare incontro alla Pulce è stato il portiere italiano, che ha scherzato a lungo con il fuoriclasse argentino. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Donnarumma-Messi, incontro negli spogliatoi: che risate!

In questa notizia si parla di: messi - incontro - donnarumma - negli

«Tornatene al paesello tuo». Polci & Co. messi in fuga, salta il previsto incontro con i tifosi - Un incontro atteso tra il direttivo della Ssc Ancona e i tifosi si è trasformato in un imprevisto colpo di scena: gli ultras, auspicando un dialogo costruttivo, hanno invece scelto di partire in modo deciso, sancendo così un momento di tensione e riflessione per tutta la comunità dorica.

#Psg show, poker all’#InterMiami di #Messi: #LuisEnrique e #Donnarumma volano ai quarti Vai su X

Calcio Roberto Baggio ha fatto visita al ritiro dell’Inter Miami in occasione del Mondiale per Club. Inevitabile l’incontro tra due dei più grandi numeri 10 della storia, con Messi che ha condiviso la foto con Baggio e la storica maglia della Nazionale. Vai su Facebook

Donnarumma-Messi, incontro negli spogliatoi: che risate!; Pagelle PSG-Inter Miami 4-0: doppio Neves, Kvara è una furia, Donnarumma stoppa Messi, Luis Enrique ai quarti; Donnarumma: Gattuso? Sono contentissimo. Messi? Tocca a noi vincere.

PSG contro Messi agli ottavi. Donnarumma: "Fantastico per me, 2 anni meravigliosi insieme" - La sorte ha parlato: ci sarà la sfida tra Inter Miami e Paris Saint- tuttomercatoweb.com scrive

Psg show, poker all’Inter Miami di Messi: Luis Enrique e Donnarumma volano ai quarti - I campioni di Francia e d'Europa in carica travolgono gli statunitensi dell'ex Messi con doppietta di Neves, gol di Hakimi e un'autorete ... Come scrive tuttosport.com