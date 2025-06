Don Simone dalla fisica alla fede | Così ho scelto di diventare prete

Don Simone Dalla, con un cammino che unisce scienza e spiritualità, ha scelto di diventare sacerdote, dimostrando che la fede può nascere anche dalla passione per la fisica. La sua ordinazione è un momento di gioia e speranza per tutta la comunità, che gremirà la chiesa di Santa Maria Madre di Dio per celebrare questa grande consacrazione. Un esempio ispirante di come seguire il cuore possa portare a realizzazioni sorprendenti.

Tanta gente gremirà la chiesa di Santa Maria madre di Dio per la messa solenne di domenica: alle 18 presiederà don Simone Moretti, il giovane (37 anni) gualdese che sabato scorso è stato ordinato sacerdote dal cardinale Baldassarre Reina a Roma insieme ad altri giovani confratelli. E’ un momento straordinario, atteso, carico di emozioni per tutti, in particolare per chi ha visto Simone crescere nel quartiere urbano di San Rocco e a Pieve di Compresseto, dove ha abitato insieme ai suoi genitori Mauro e Loredana Farabi ed al fratello Luca, per i suoi coetanei ed amici che lo hanno avuto compagno nelle scuole, da ultimo nel Liceo scientifico "Casimiri". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Don Simone, dalla fisica alla fede: "Così ho scelto di diventare prete"

In questa notizia si parla di: simone - fisica - fede - così

Inzaghi, parole d’amore per l’Al Hilal L’ex tecnico nerazzurro, nella conferenza stampa di vigilia della sfida al Real Madrid, ha spiegato così la scelta dell’Al Hilal: “L’anno scorso, Jorge Jesus era l’allenatore dell’Al Hilal, e la squadra aveva giocatori eccelle Vai su Facebook

Don Simone, dalla fisica alla fede: Così ho scelto di diventare prete; Un astronomo, un fisico, un filosofo e un teologo contro Stephen Hawking.