Don Bruno è tornato a Limbiate per i suoi 40 anni di sacerdozio

Un’atmosfera di gioia e gratitudine ha avvolto la parrocchia, testimoniando l’affetto e il rispetto di una comunità che, negli anni, ha condiviso momenti di fede e speranza con Don Bruno. Con tanti ricordi e sorrisi, si è celebrato un traguardo importante, simbolo di dedizione e amore per il prossimo. La celebrazione si è conclusa con un sentito applauso, lasciando tutti con il cuore colmo di gratitudine e ispirazione.

Don Bruno è tornato a Limbiate per festeggiare i 40 anni di sacerdozio. Venerdì, nella calorosa cornice della Parrocchia Sacro Cuore al Villaggio Giovi di Limbiate, da lui guidata per alcuni anni, si è celebrato il 40° anniversario di sacerdozio di Don Bruno Maggioni, conosciuto affettuosamente come “prete canterino”. La chiesa era gremita di fedeli . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

