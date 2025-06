Dominio McLaren in Austria | vince Norris davanti a Piastri e alle Ferrari Out Verstappen e Antonelli

Sul suggestivo tracciato del Red Bull Ring, Norris domina con autorevolezza, conquistando una vittoria che lo avvicina al suo compagno di squadra. La battaglia tra le stelle della Formula 1 si infiamma, con Piastri e le Ferrari a contendersi il podio. Un weekend di pura emozione, che conferma la tenacia dei piloti e il fascino di una gara ricca di sorprese. La corsa per il campionato entra nel vivo: chi sarà il protagonista della prossima tappa?

Prova di forza del britannico, perfetto in tutto il weekend al Red Bull Ring, che accorcia in classifica sul compagno di squadra. Bene la rossa, terza con Leclerc e quarta con Hamilton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dominio McLaren in Austria: vince Norris davanti a Piastri e alle Ferrari. Out Verstappen e Antonelli

