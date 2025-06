Domenica drammatica in Puglia malore in spiaggia muore 49enne Tre ragazzi salvati dalle onde

Una domenica tragica a Margherita di Savoia, dove un malore improvviso ha strappato la vita a un uomo di 49 anni, lasciando sgomento tra i presenti. La spiaggia, teatro di questa drammatica vicenda, ha visto anche il salvataggio di tre giovani dalle onde impetuose. Un episodio che ci ricorda quanto la sicurezza in mare sia fondamentale e quanto possa essere fragile la vita in un batter d’occhio.

Mattinata tragica in spiaggia a Margherita di Savoia, nella Bat. Un 49enne, di origine rumena, è morto a causa di un malore improvviso, mentre era a riva con famiglia e amici.

