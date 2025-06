Domenica da bollino rosso temperature vicine ai 40° Appelli e come salvarsi

Caldo da record e temperature da capogiro: questa domenica si preannuncia da bollino rosso, con i termometri che sfioreranno i 40°C. La sfida per la salute e il benessere è grande, ma con alcuni semplici accorgimenti si può affrontare questa ondata di calore in sicurezza. Ecco come proteggersi e godersi comunque questa giornata estrema.

Il caldo non molla la presa, anzi offre una replica bollente: domenica da bollino rosso con temperature che sfiorranno anche i 40 gradi. L’ondata di calore africana sta mettendo a dura prova la Lombardia, e la Brianza, e Arpa prevede un lieve miglioramento soltanto da lunedì 30 giugno, ma il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: domenica - bollino - rosso - temperature

Caldo: domani 6 città da bollino rosso, domenica 7, c’è anche Roma - Prepararsi a un’ondata di calore intensa? Domani ben sei città italiane saranno da bollino rosso, e domenica si aggiungerà anche Roma, portando il totale a sette.

? Anomalie in aumento sull’Italia: temperature fino a +8 °C oltre la media tra sabato e domenica! Bollino rosso in decine di città, attenzione a colpi di calore. ? Ultime previsioni #meteo: https://f.mtr.cool/autfjuacce Vai su X

Caldo, domenica da incubo: bollino rosso in 21 città con temperature fino a 40 gradi. Il Ministero della Salute: «Pericolo ondate di calore» Vai su Facebook

L'ondata anomala di caldo record mantiene il picco, caldo torrido da nord a sud; Meteo, quali saranno le città da bollino rosso per il caldo sabato 28 e domenica 29 giugno; Domenica bollino rosso in 21 città, caldo fino a 40 gradi.

Caldo, domenica da incubo: bollino rosso in 21 città con temperature fino a 40 gradi. Il Ministero della Salute: «Pericolo ondate di calore» - Allerta caldo, aumentano nel fine settimana le città marchiate dal bollino rosso: dalle 17 di sabato, saliranno a 21 nella giornata di oggi domenica 29 giugno 2025 ed il ... Scrive msn.com

Allerta caldo, quali sono le città con bollino rosso domani domenica 29 giugno: 40°C all’ombra da Nord a Sud - Domenica 29 giugno saranno ben 21 (su 27 monitorate) le città da bollino rosso in Italia. Secondo fanpage.it