Dodici Stelle dell’Internazionalità | premio mondiale per l' enologo Gianni Giardina

Dodici stelle di internazionalità brillano sul percorso di Gianni Giardina, enologo di Canicattì. Dopo il riconoscimento nazionale "Angelo Betti Benemerito della vitivinicoltura italiana 2025" con la medaglia di Cangrande, arriva un altro traguardo di grande rilievo: il prestigioso "Premium International Florence Seven". Un premio che consacra la sua passione e competenza nel mondo del vino, confermando il suo ruolo di protagonista sulla scena internazionale.

