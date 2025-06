Dl sicurezza la Cassazione l’ha fatto strano

Il DL Sicurezza ha suscitato un acceso dibattito, e la Cassazione si è pronunciata in modo inaspettato. La relazione degli Ermellini si focalizza esclusivamente sul rischio di incostituzionalità, trascurando ogni analisi a favore del decreto. Un approccio insolito, che solleva molte domande sulla neutralità delle interpretazioni giuridiche. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa decisione e quali implicazioni potrà avere per il futuro delle normative italiane.

La relazione del Massimario degli Ermellini, subito passata alla stampa, si concentra solo sul rischio di incostituzionalità del decreto. Ma, a differenza di quello che accade normalmente, ignora ogni possibile interpretazione a favore del testo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dl sicurezza, la Cassazione l’ha fatto strano

In questa notizia si parla di: sicurezza - cassazione - fatto - strano

Dalla Cassazione un ceffone al governo Meloni: in un documento non vincolante ma di alto valore giuridico i giudici hanno bocciato il decreto sicurezza - La Corte di Cassazione ha lanciato un messaggio forte e chiaro al governo Meloni, bocciando il decreto sicurezza in una relazione di alto valore giuridico e non vincolante.

Dl sicurezza, la Cassazione l’ha fatto strano La relazione del Massimario degli Ermellini, subito passata alla stampa, si concentra solo sul rischio di incostituzionalità del decreto. Ma, a differenza di quello che accade normalmente, ignora ogni possibile interpr Vai su X

Una sberla epocale. La Corte di Cassazione ha appena fatto a pezzi il Decreto Sicurezza di Salvini, Meloni e Piantedosi. Non una critica, non un appunto. Una demolizione punto per punto. Lo ha fatto con una relazione durissima, la n. 33/2025, che di fatto de Vai su Facebook

Dl sicurezza, la Cassazione l’ha fatto strano; Lo strano caso dell’udienza pubblica in Cassazione.

Decreto Sicurezza, dopo la bocciatura della Cassazione governo tira dritto: “Non ci rimangiamo nulla” - Il governo Meloni tira dritto dopo la bocciatura della Cassazione: "Il ministro Nordio aveva chiesto di acquisire il parere dato dalla Cassazione ... Scrive fanpage.it

Perché la Cassazione ha bocciato il dl sicurezza: “Panpenalista e autoritario” - Bocciato nel metodo per la scelta di trasformare il ddl in decreto e nel merito, dal reato di rivolta alla norma sulle detenute madri ... Segnala msn.com