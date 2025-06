Djokovic esalta Fognini | Fa sempre battute e su Inter e Milan

Prima di tornare a calcare il prestigioso campo di Wimbledon, Novak Djokovic si è concesso un momento di elogio e simpatia, esaltando il talento e la vitalità di Fabio Fognini. Con il suo stile inconfondibile, il campione serbo non ha risparmiato battute, condividendo anche il suo entusiasmo per le sfide in arrivo tra Inter e Milan. Un mix di sport, allegria e passione che promette emozioni da non perdere.

Prima del suo ritorno a Wimbledon, l'ex numero uno del mondo Novak Djokovic ha parlato di Fabio Fognini, che farà il suo esordio contro il campione in carica Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic esalta Fognini: "Fa sempre battute e su Inter e Milan..."

In questa notizia si parla di: djokovic - fognini - esalta - battute

Djokovic sfotte Alcaraz e Fognini a Wimbledon: “Che romantici”. L’italiano ha la risposta pronta - L'aria di Wimbledon si infiamma tra battute e sorrisi, mentre Djokovic prende la scena con un’ironia pungente nei confronti di Alcaraz e Fognini.

Jannik Sinner supera Djokovic (6-4, 7-5, 7-6) e si regala la sua prima finale a Parigi. #RolandGarros Vai su Facebook

Wimbledon 2025, Djokovic esalta Fognini: Stupito dalle sue motivazioni; Wimbledon, siparietto Djokovic-Sabalenka in conferenza: Sei brava, ma ti manca intensità.

Wimbledon, Djokovic su Fognini: "Provo grande rispetto, ha trovato nuove motivazioni" - Day di Wimbledon, Nole Djokovic ha parlato del suo rapporto con Fabio Fognini: "Siamo cresciuti insieme e abbiamo una relazione molto buona, anche se c ... Segnala sport.sky.it

Fognini ruggisce | Gazzetta.it - Che partita, che vittoria: dopo aver battuto Andy Murray al primo turno, Fabio elimina Miomir Kecmanovic – testa di serie ... gazzetta.it scrive