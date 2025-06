Djokovic e Sabalenka scherzano fuori dal campo Lui | Ti manca intensità Lei | Non sei più il mio giocatore preferito

In un clima di grande complicità, Novak Djokovic e Aryna Sabalenka regalano un siparietto divertente durante la conferenza stampa di Wimbledon. Tra risate e scambi di battute, emerge un lato più leggero dei grandi campioni, che si divertono a scherzare anche fuori dal campo. Un momento che dimostra come anche in un contesto così competitivo, il sorriso e il rispetto siano alla base di ogni grande atleta. La loro sintonia conferma che, oltre i risultati, la passione unisce questi campioni.

Siparietto in conferenza stampa a Wimbledon tra la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka e Novak Djokovic. I due si erano allenati insieme poco prima. “Cosa pensi di me, sono brava?”, chiede la bielorussa al campionissimo serbo che replica: “Posso essere onesto? Ti manca intensità in campo”. I due scoppiano a ridere con Sabalenka che chiude: “Prima questo ragazzo era il mio giocatore preferito, ora non più”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Djokovic e Sabalenka scherzano fuori dal campo. Lui: “Ti manca intensità”. Lei: “Non sei più il mio giocatore preferito”

Sabalenka interrompe l’intervista di Djokovic e annusa palline da tennis: la reazione è esilarante - Un episodio esilarante al Roland Garros ha catturato l'attenzione del pubblico: Aryna Sabalenka interrompe l'intervista di Novak Djokovic per annusare le palline da tennis! In un momento divertente e inaspettato, la tennista dimostra quanto sia fondamentale il gioco e il suo aroma.

Sorteggiati i tabelloni di singolare per l'edizione 2025 Sinner nella parte alta, la stessa di Musetti, Draper e Djokovic. Per Jannik all'esordio c'è il derby con Nardi. Nel femminile Jasmine Paolini finisce dal lato di Sabalenka, Keys e Zheng. Vai su Facebook

