Divieto di lutto mafia Spa e cartomanti 2.0

Il tabù della morte avvolge ancora molti di noi, rendendo difficile affrontare e condividere il dolore. Alice Facchini ci guida attraverso il silenzio che circonda il lutto, svelando come questa tematica sia spesso evitata anche se rappresenta parte integrante dell'esistenza umana. Comprendere e superare questi ostacoli può aprire nuove strade alla consapevolezza e alla solidarietà, perché solo parlando di perdita possiamo imparare a viverla con dignità e forza.

Il tabù della morte. E’ il tema al centro dell'articolo a firma di Alice Facchini, che spiega come nella nostra società si fatichi a parlare di lutto per quanto sia uno spaccato dell’esistenza con il quale prima o poi tutti si ritrovano a far di conto. La vita, poi, sa essere assai crudele. A. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Divieto di lutto, mafia Spa e cartomanti 2.0.

