Diversi e uniti | Nessuno deve più nascondersi

rivoluzione quotidiana che ci aspetta. La diversità è il nostro patrimonio più grande, e l’unità la nostra forza. Oggi, al Pride di Milano, Ilaria Galli e i suoi amici dimostrano che essere autentici e orgogliosi non è mai stato così importante: perché nessuno dovrebbe nascondersi. È il momento di abbracciare la propria identità e costruire un mondo più inclusivo, dove ogni voce conta e ogni colore brilla.

"Siamo qui per mostrare che ci sono tante identità, sessuali e non solo. Che noi esistiamo. Il mondo deve capirlo e nessuno deve più nascondersi". Ilaria Galli, ventisettenne di Como, è al Pride milanese con un gruppo di amici. Hanno bandiere arcobaleno disegnate sulle guance, strass sul volto e ventagli variopinti in mano, perfettamente intonati con i colori delle migliaia di persone tutt'attorno. "Sarebbe bello vedere quest'armonia anche nella quotidianità. Noi siamo fortunati ma non per tutti è così. Purtroppo la discriminazione è ancora reale, dettata dal non voler conoscere l'altro. Eppure si potrebbe andare tutti d'accordo.