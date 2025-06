Disperso in Val Pramper tragico epilogo | ritrovato morto l’escursionista Ugo Fattore

Il dramma di Ugo Fattore, l’escursionista veneziano scomparso in Val Pramper, si conclude tragicamente con il ritrovamento del suo corpo senza vita. Dopo giorni di angoscia e speranza, le ricerche condotte tra le maestose Dolomiti bellunesi si sono concluse nel dolore. La scomparsa di Fattore, un architetto appassionato di avventure solitarie, ha sconvolto tutta la comunità, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari.

Le ricerche: giorni di attesa e speranza per l'architetto veneziano. È stato ritrovato senza vita il corpo di Ugo Fattore, 60 anni, l' escursionista veneziano di cui si erano perse le tracce venerdì scorso in Val Pramper, nel territorio di Forno di Zoldo, in provincia di Belluno, tra le vette delle Dolomiti bellunesi. L'uomo era uscito per un'escursione in solitaria, come era solito fare, ma non aveva fatto ritorno come previsto. A dare l'allarme era stata la famiglia, preoccupata per il mancato rientro. Il 60enne aveva lasciato un biglietto ai familiari, comunicando loro che sarebbe rientrato alle 14:00, consapevole del fatto che – per motivi di ricezione – non sarebbe stato raggiungibile al telefono, il cui segnale è praticamente assente nella zona scelta per l'uscita.