Discarica in fiamme nel Napoletano | la bonifica era prevista a breve

Un incendio devastante ha coinvolto la discarica di Calabricito ad Acerra, uno dei siti più prioritari nel piano di bonifiche del commissario straordinario. La bonifica, attesa da tempo, rischia ora di essere compromessa, lasciando il territorio e i cittadini in balia di una nube tossica che si alza imponente. È un grave colpo per l’ambiente e la salute pubblica, e la comunità aspetta risposte immediate e azioni concrete.

Un vasto incendio è divampato nella discarica di Calabricito, ad Acerra, uno dei siti prioritari inseriti nel piano di bonifiche del commissario straordinario. I lavori di recupero sarebbero dovuti partire a breve, ma le fiamme hanno devastato l’area, sprigionando un’enorme nube tossica visibile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

