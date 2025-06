Disastro via Sannio il mercato non riaprirà per il Giubileo Ipotesi 2027

Il futuro del nuovo mercato di via Sannio si oscura: un progetto atteso che rischia di slittare fino al 2027, mettendo a rischio il pieno svolgimento delle celebrazioni per il Giubileo. Dopo anni di promesse e ritardi, la riqualificazione, considerata opera ¬ęindifferibile¬Ľ, sembra ora in balia di incertezze e battute d‚Äôarresto. Come cambier√† il volto di questa zona iconica? La risposta potrebbe arrivare solo con una svolta concreta e tempestiva.

Rischia di non vedere la luce neanche il prossimo anno il nuovo mercato di via Sannio, la cui riqualificazione, finanziata come opera ¬ęessenziale e indifferibile¬Ľ del Giubileo in corso, avrebbe dovuto concludersi entro il 2025. Invece solo luned√¨ scorso √® stata pubblicata la gara d'appalto indetta da Societ√† Giubileo 2025 (subentrata in corsa al Municipio VII come soggetto attuatore dell'intervento) e nell'accordo quadro con l'azienda che svolger√† i lavori si legge che la durata √® di 18 mesi. Il calcolo √® presto fatto: la procedura scade il 24 luglio, perci√≤, anche con un'assegnazione-lampo, si finirebbe comunque oltre il 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Disastro via Sannio, il mercato non riaprir√† per il Giubileo. Ipotesi 2027

