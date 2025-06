Diritti TV Ligue 1 è rottura totale | Canal+ abbandona la Lega a rischio la visione del campionato

Il calcio francese si trova in un vortice di incertezza: con Canal+ che abbandona la Lega Ligue 1, il futuro della visione del campionato è a rischio. La rottura totale tra i diritti TV e le istituzioni mette in discussione la passione dei tifosi e la continuità dello sport più amato in Francia. La stagione sta per partire, ma il panorama televisivo è ancora avvolto da un’ombra di incertezza.

Diritti TV Ligue 1, adesso è rottura totale: Canal+ abbandona la Lega francese, a rischio la visione del campionato Il calcio francese sprofonda nel caos a poche settimane dall'inizio della nuova stagione. Con una mossa clamorosa, il gruppo Canal+ ha annunciato di aver "gettato la spugna", chiudendo definitivamente la porta alla distribuzione della nuova catena .

