Diplomazia tattica e danni reali | l’Iran e il nucleare dopo la guerra dei 12 giorni

Dopo la guerra dei 12 giorni tra Iran e Israele, il panorama politico e nucleare si presenta più complesso che mai. Tra diplomazia tattica e danni reali, l’Iran ha subito colpi significativi ma non è stato totalmente sconfitto. Le tensioni si susseguono, lasciando il futuro del suo programma nucleare avvolto in un’incertezza che potrebbe ridisegnare gli equilibri regionali e globali. La fine di questo conflitto segna solo l’inizio di una nuova fase di sfide e negoziati.

“Obliterato completamente”, secondo il presidente Usa Donald Trump. Severamente danneggiato, per la Cia. Rinviato di soli sei mesi a detta della Defense Intelligence Agency. Colpito in modo tale da respingere l’Iran “oltre la soglia” ma non annientato, per dei funzionari israeliani sentiti da Axios. Il futuro del programma nucleare iraniano è incerto dopo che nei dodici giorni di guerra con Israele e dopo l’attacco americano ai siti di Fordow, Isfahan e Natanz del 22 giugno gli impianti di arricchimento e stoccaggio dell’uranio hanno assorbito duri colpi. E ora che da un lato Trump annuncia di voler riprendere discussioni sulla normalizzazione dei rapporti con Teheran e dall’altro l’Iran alterna diplomazia pragmatica e sguardo feroce (come la rottura della collaborazione con l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica votata dal Parlamento), la questione va letta su almeno tre piani complementari tra loro: Quanto la guerra abbia condizionato l’effettiva volontà di portare il programma di arricchimento dell’uranio a un punto di caduta definitiva con l’ingresso dell’Iran nel club nucleare militare. 🔗 Leggi su It.insideover.com