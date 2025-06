Dimmi come mangi

Ricordo ancora l’emozione di quell’istante, il profumo del mare e il gesto di assaporare quelle irresistibili canocchie. La cucina della tradizione, fatta di sapori autentici e ricordi affettuosi, ci invita a riscoprire il piacere di mangiare con le mani e di condividere momenti speciali. Oggi, ogni volta che le trovo in qualche ristorante, rivivo quella magia e capisco che mangiare è molto più di un semplice gesto: è un viaggio nel cuore della memoria.

Q uando ero ancora piccola mio papà mi portava in un ristorante alla foce del Tevere. La specialità erano le “canocchie” o “pannocchie di mare”, dei gamberi irsuti pieni di protuberanze della stessa famiglia delle cicale, in pratica dei piccoli mostri marini che mi invitava a mangiare con le mani costringendomi a succhiare il guscio per non perdere quello che per lui era uno dei grandi piaceri della vita. E ogni volta che le trovo in qualche menu non posso che ordinarle perché sono la mia infanzia insieme alle frittatine al pomodoro specialità materna molto più innocua. Cibo, prevenzione e qualità della vita: congresso internazionale a Roma X Leggi anche › Cibo del futuro: 14 trend sulla tavola di domani Il cibo, anche se è ormai diventato un soggetto per voyeuristi che non possono esimersi dal fotografare ogni piatto a loro servito, in realtà ha radici profonde nella nostra storia personale e racconta più di tante altre attività umane chi siamo, i nostri legami, le origini, le relazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dimmi come mangi...

In questa notizia si parla di: dimmi - mangi - mangiare - mani

“Tucci in Italy”, dimmi... cosa mangi e ti dirò chi sei: da domani su Disney+ - Da domani su Disney, “Tucci in Italy” invita a scoprire le radici italiane di uno tra i più talentuosi attori di Hollywood.

Cristianesimo & convivialità. Marino Niola: Mangiare con temperanza è un principio etico; Elezioni USA 2016. Votereste mai come presidente Trump che mangia la pizza al contrario?; #MCBistrot Rubina Rovini: L'atto di mangiare è primordiale. E per un piatto a quattro mani cucinerei con....

Dimmi come mangi e ti dirò chi sei - MSN - Chi sceglie di diventare vegano, per esempio, non evita solo di mangiare un certo tipo di proteine ma si identifica con chi ha a cuore la salute dell’ambiente H e il rispetto per gli animali. Lo riporta msn.com

Papa Francesco: Udienza, “dimmi come mangi e ti dirò che anima possiedi”, “la gola è una follia del ventre”, “dobbiamo mangiare per vivere, non vivere per mangiare ... - Aula Paolo VI Papa Francesco: Udienza, “dimmi come mangi e ti dirò che anima possiedi”, “la gola è una follia del ventre”, “dobbiamo mangiare per vivere, non vivere per mangiare” ... Come scrive agensir.it