Digiuno intermittente | nove ricette del dottor Tiziano Scarparo per farlo funzionare meglio

Scopri come ottimizzare il digiuno intermittente con le preziose dritte del dottor Tiziano Scarparo. Attraverso nove ricette semplici e pratiche, imparerai a mantenere stabile la glicemia, migliorando i risultati e il benessere complessivo. Una guida essenziale per chi desidera un approccio più efficace e salutare alla dieta, senza contare le calorie, ma puntando sulla stabilità glicemica. Ecco come rendere il tuo digiuno più performante e naturale!

Il dottor Tiziano Scarparo spiega che c'è un modo specifico di mangiare per far funzionare il digiuno intermittente, e propone qualche facile ricetta da prerepare a casa basata su un principio: «Non contiamo le calorie, ma cerchiamo di tenere sempre bassa la glicemia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Digiuno intermittente: nove ricette del dottor Tiziano Scarparo per farlo funzionare meglio

