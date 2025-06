Dietro il business della Gaza Cola gli amici dei Fratelli Musulmani

Dietro il successo commerciale della Gaza Cola si cela un intreccio di interessi politici e ideologici, con gli amici dei Fratelli Musulmani che promuovono la bevanda in Italia. Un caso che solleva interrogativi etici e di responsabilità, tra boicottaggi e controversie. La vicenda apre una finestra su come le scelte di mercato possano essere influenzate da motivazioni più profonde e spesso controverse. Continua a leggere.

In Italia la bevanda è stata introdotta «per ragioni ideologiche» da Piccardo, attivista islamico ed editore di libri su Hamas. La coop Alleanza la vende, boicottando i prodotti israeliani. Gli ebrei: «Fini antisemiti».

"Gaza Cola", in vendita anche in Italia, è un'alternativa alla Coca-Cola diventata simbolo di sostegno alla popolazione palestinese, i cui ricavati finanziano la ricostruzione di un ospedale nella Striscia.

Tutto su Gaza Cola: fatti, numeri e polemiche (per la mossa della Coop); Milano ospita il Saudi-Italian Business Forum: Tripodi inaugura l'evento; Safiria Leccese, La ricchezza del bene sbarca a Roma: business e valori alla sede Mediolanum

Gaza Cola, come spiega il suo ideatore, "è nata dall'esigenza di offrire alle persone una scelta

Vendono Gaza Cola e vengono travolti dagli insulti, ma la risposta della pasticceria di Roma è da applausi - Ora Gaza Cola è arrivata anche in Italia, e una delle attività a credere in questo bel progetto è stata la pasticceria Charlotte a due passi da piazza Re di Roma.