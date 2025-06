Dick Van Dyke assente da un evento per un malessere la moglie | A 99 anni ci sono giorni buoni e meno buoni

La leggendaria star di Mary Poppins, Dick Van Dyke, ha dovuto rinunciare a un importante evento a causa di un problema di salute. Nonostante l'età avanzata, la coppia dimostra che ci sono giorni migliori e meno buoni; questa volta, il benessere di Van Dyke ha avuto la precedenza. La moglie Arlene Silver ha spiegato ai presenti i motivi dell’assenza, sottolineando l’importanza di prendersi cura dei momenti preziosi in famiglia. La sua forza e il suo affetto continuano a ispirare tutti noi.

La star di Mary Poppins non ha partecipato ad un appuntamento pubblico a causa di un problema di salute che l'ha costretto al riposo. Nel weekend, Dick Van Dyke avrebbe dovuto condurre il Vandy Camp al fianco della moglie Arlene Silver, all'Arlene & Dick Van Dyke Theater della Malibu High School ma ha dovuto rinunciare all'ultimo momento. Ad annunciare al pubblico l'assenza del marito è stata proprio Arlene Silver, che ha spiegato ai presenti il motivo che ha costretto l'attore a disertare l'appuntamento. Il motivo dell'assenza di Dick Van Dyke ad un evento del weekend "Devo informarvi che Dick oggi non è in forma per festeggiare con noi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dick Van Dyke assente da un evento per un malessere, la moglie: "A 99 anni ci sono giorni buoni e meno buoni"

In questa notizia si parla di: dick - dyke - evento - moglie

Remake di una commedia classica con dick van dyke ed ed asner, un progetto divertente da non perdere - Il progetto di remake de "L’Antipatico" con le leggende dello spettacolo Dick Van Dyke ed Ed Asner promette di essere un'esperienza divertente e imperdibile.

Quando la star ha una compagna della stessa età dei suoi figli.

Dick Van Dyke assente da un evento per un malessere, la moglie: "A 99 anni ci sono giorni buoni e meno buoni" - La star di Mary Poppins non ha partecipato ad un appuntamento pubblico a causa di un problema di salute che l'ha costretto al riposo. Come scrive msn.com

Dick Van Dyke costretto a rinunciare al Vandy Camp: il motivo dell’assenza - La moglie Arlene Silver celebra l'importanza dell'evento dedicato all'infanzia e alla musica. Riporta ecodelcinema.com