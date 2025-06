Di Stasi sotto la lente di FdI | Ora lasci il cda di Hera

Enrico Di Stasi, nuovo segretario provinciale del Pd, è già nel mirino di Fratelli d’Italia. Stefano Cavedagna, europarlamentare meloniano ed ex capogruppo in Comune, mette sotto la lente gli incarichi del neo leader dem. Che, oltre a guidare la Federazione di Bologna, siede nel cda di Hera ed è capo della segreteria politica del sindaco Matteo Lepore in Città Metropolitana. Due ruoli su cui Di Stasi ha, da subito, chiarito: "Non sono in contraddizione e non escludo che verranno fatti dei ragionamenti in merito. Ma sappiamo quali sono le difficoltà che hanno i partiti a mantenere i propri gruppi dirigenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Di Stasi sotto la lente di FdI: "Ora lasci il cda di Hera"

