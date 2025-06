Di nuovo in manette Dalla rapina alla droga

Una vicenda drammatica quella di Amr Reda El Sayed, che, ancora una volta, si trova dietro le sbarre, questa volta per aver commesso una rapina brutale a Marina di Ravenna. La sua recidiva dimostra quanto sia importante intervenire tempestivamente per garantire sicurezza e giustizia. La cronaca di questi eventi ci invita a riflettere sulla lotta contro la criminalitĂ e sulla tutela delle vittime.

Arrestato per la seconda volta in una settimana. La notte tra il 20 e il 21 giugno, a Marina di Ravenna, Amr Reda El Sayed, 26enne disoccupato di origine egiziana, era finito in manette dopo avere rapinato i cellulari a due giovani di Russi, tra cui una ragazzina di 15 anni malmenata a colpi di catena e lasciata a terra. Erano intervenuti gli operatori di una Volante della questura di Ravenna, che avevano dovuto lasciare in auto il 25enne di origine marocchina Bouchaib El Bardouz, noto alle cronache per la fuga dalla vettura della polizia (poi arrestato giovedì notte a Bologna). Dal punto di vista tecnico la procura non aveva ritenuto di potere dare seguito all’arresto di Reda El Sayed che nella serata di venerdì è finito di nuovo in manette, questa volta nei pressi della stazione di Cervia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Di nuovo in manette. Dalla rapina alla droga

In questa notizia si parla di: manette - droga - rapina - origine

Droga, rapine in villa, prostituzione: in manette a Bergamo i vertici di un’organizzazione criminale - Nella mattinata del 13 maggio, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno arrestato i vertici di un'organizzazione criminale coinvolta in traffico di droga, rapine in villa e prostituzione.

Sono 52 i soggetti finiti in manette negli ultimi due mesi a Bologna grazie alla costante attivitĂ della Polizia di Stato per contrastare criminalitĂ e degrado in cittĂ , in particolare nel quartiere Bolognina. Gli indagati sono accusati a vario titolo di spaccio di droga, r Vai su Facebook

Di nuovo in manette. Dalla rapina alla droga; Traffico di stupefacenti, rapina e riciclaggio. In manette 16 persone; Droga, rapine in villa, prostituzione: in manette a Bergamo i vertici di un’organizzazione criminale.

Carabinieri indagano per una rapina e scoprono droga: due in manette - Il Resto del Carlino - Carabinieri indagano per una rapina e scoprono droga: due in manette Tutto è iniziato quando un 27enne è stato picchiato violentemente da due nordafricani. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Grottaminarda, presa mentre vende droga: 27enne in manette - MSN - I carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto una 27enne di origini romene, domiciliata nel ... Si legge su msn.com