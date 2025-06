Detenuta trans denuncia | Stuprata da quattro uomini in carcere

Una drammatica vicenda scuote il carcere di Ferrara, dove una donna transgender, poco più che quarantenne, ha denunciato di essere stata violentata da quattro uomini all’interno della sezione "protetti". Un episodio che solleva gravi questioni di sicurezza e tutela dei diritti umani. La procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, mentre l’intera comunità si interroga sulla necessità di garantire protezione e giustizia in ambienti così delicati.

Una detenuta transgender poco più che quarantenne, di nazionalità italiana, ha denunciato di essere stata violentata da quattro uomini nel carcere di Ferrara, all'interno di una cella. Sarebbe successo nella sezione "protetti" e in Procura è stato aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti: lo riporta il Resto del Carlino. A Ferrara la detenuta era arrivata a fine marzo, trasferita dal.

