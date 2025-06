Detenuta trans denuncia di essere stata violentata da quattro uomini nel carcere di Ferrara

Una grave denuncia scuote il carcere di Ferrara: una detenuta transgender, poco più che quarantenne, accusa quattro uomini di averla violentata nella sezione ‘protetti’. La vicenda, ancora sotto inchiesta con un fascicolo aperto a carico di ignoti, solleva importanti questioni sulla tutela dei diritti e sulla sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie. La testimonianza, riportata dal Resto del Carlino, mette in discussione le procedure di protezione e il rispetto della dignità umana in carcere.

Una detenuta transgender poco più che quarantenne, di nazionalità italiana, ha denunciato di essere stata violentata da quattro uomini nel carcere di Ferrara, all’interno di una cella. Sarebbe successo nella sezione ‘protetti’ e in Procura è stato aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti. La notizia è riportata il Resto del Carlino. A Ferrara la detenuta era arrivata a fine marzo, trasferita dal carcere di Reggio Emilia dove esiste, unica in regione, una sezione per transgender. “Questa detenuta – spiega al quotidiano la garante comunale, Manuela Macario – aveva fin da subito chiesto di essere spostata da Ferrara in un penitenziario per transgender perché qui temeva di essere violentata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Detenuta trans denuncia di essere stata violentata da quattro uomini nel carcere di Ferrara

In questa notizia si parla di: detenuta - carcere - ferrara - essere

Orrore in carcere a Ferrara, stuprata una detenuta trans - Un'altra tragica pagina si aggiunge alla difficile storia delle carceri italiane, con una denuncia che rischia di scuotere l'intera opinione pubblica.

Una detenuta transgender, un’italiana di quarant’anni, ha denunciato di essere stata violentata da quattro uomini nel carcere di Ferrara, all'interno di una cella. Sarebbe successo nella sezione 'protetti' e in Procura è stato aperto un fascicolo, al momento a cari Vai su Facebook

Detenuta trans denuncia: "Stuprata da 4 uomini in carcere". Il caso a Ferrara. La Garante: "Non doveva essere lì". #ANSA Vai su X

Orrore in carcere a Ferrara, stuprata una detenuta trans; Ferrara, detenuta trans denuncia: Stuprata in carcere da quattro uomini; Detenuta transessuale denuncia: 'Stuprata da 4 uomini in carcere'.

Ferrara, detenuta trans denuncia: "Stuprata in carcere da quattro uomini" - Una detenuta transgender, poco più che quarantenne, di nazionalità italiana, ha denunciato di essere stata violentata da quattro uomini nel carcere di Ferrara, all'interno di una cella. Scrive msn.com

Detenuta trans denuncia, 'stuprata da 4 uomini in carcere' - Una detenuta transgender poco più che quarantenne, di nazionalità italiana, ha denunciato di essere stata violentata da quattro uomini nel carcere di Ferrara, all'interno di una cella. Secondo msn.com