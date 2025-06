Destinazioni Estate 2025 | le mete glamour dove andare in vacanza

L’estate 2025 si avvicina, portando con sé un’onda di destinazioni glamour che promettono esperienze uniche e indimenticabili. Dal lusso sostenibile alle boutique hotel affacciati su scenari da sogno, le mete più trendy del momento sono pronte a stupire chi cerca esclusività e originalità. Tra le nuove tendenze, Paros si conferma come la perla delle Cicladi più chic, meno affollata e perfetta per vivere un’estate da sogno.

Life&People.it Con l’arrivo della bella stagione, la domanda più ricorrente è: dove andare quest’estate per vivere un’esperienza esclusiva, fotogenica e fuori dal comune? Le tendenze viaggi e destinazioni dell’estate 2025 parlano chiaro: lusso sostenibile, boutique hotel affacciati sul mare, cultura e scenari da cartolina; mete glamour dettano nuove regole del jet set internazionale. Paros: la perla delle Cicladi più chic.. Meno affollata della sorella Mykonos, ma altrettanto raffinata, Paros è la destinazione che sta conquistando i globetrotter più sofisticati. Boutique hotel minimal, beach club dal design essenziale e un’offerta gastronomica che fonde tradizione greca e contaminazioni globali fanno di quest’isola un vero hotspot per l’estate 2025. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

