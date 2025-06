Deri è il volto giovane della Tarros. Ingaggiato dal Don Bosco Livorno.

La Tarros Spezzina si rafforza con un talento promettente: Francesco Deri, giovane promessa del basket italiano. Con i suoi 1.98 metri e un bagaglio di esperienze al Don Bosco Livorno, questo classe 2005 è pronto a lasciare il segno nel ruolo di 4. La sua energia e determinazione rappresentano un investimento importante per il futuro della squadra. Un campione in erba destinato a brillare sui parquet, e il suo percorso promette grandi emozioni.

Un giovane talento per la Tarros. Il club spezzino infatti ha ingaggiato Francesco Deri, classe 2005, 1.98 metri di altezza, ruolo 4. Giovane ma con un buon bagaglio di esperienze. Deri ha mosso i primi passi nel Rosignano Basket, ma è al Don Bosco Livorno che è cresciuto trascorrendo sei stagioni nel settore giovanile e disputando tutti i campionati di eccellenza delle sue annate. Un cammino che lo porta ad affacciarsi presto anche al basket dei "grandi". Negli ultimi tre anni ha maturato esperienza in Serie C, chiudendo la stagione appena conclusa con una media di 9.5 punti a partita. Il suo potenziale non è passato inosservato: grazie al doppio tesseramento ha avuto l'opportunità di essere utilizzato anche dalla Libertas Livorno in Serie A2.