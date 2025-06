Demon Slayer svelato il primo trailer del nuovo film che apre la trilogia finale

Sei pronto a immergerti nell'epica conclusione di Demon Slayer? Sony Pictures Entertainment e Crunchyroll hanno appena rilasciato il primo trailer ufficiale del nuovo film, "Infinity Castle", che dà il via alla trilogia finale. Un evento imperdibile per tutti i fan dell'anime e del manga di Koyoharu Gotoge. La battaglia più intensa sta per cominciare: non perderti questa incredibile avventura!

Sony Pictures Entertainment e Crunchyroll hanno pubblicato il primo trailer ufficiale del lungometraggio anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, il primo della trilogia finale. Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment hanno svelato il primo trailer ufficiale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle, primo capitolo della trilogia conclusiva dell'anime tratto dal manga di Koyoharu Gotoge. Ambientato nel cuore della roccaforte demoniaca, il film promette il climax finale della saga di Tanjiro. Demon Slayer: Infinity Castle, il primo trailer della trilogia finale Ci sono storie che terminano in silenzio, e altre che esplodono come fuochi d'artificio nel cielo di un'estate incandescente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Demon Slayer, svelato il primo trailer del nuovo film che apre la trilogia finale

In questa notizia si parla di: primo - demon - slayer - trailer

Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito riceve il primo trailer ufficiale - Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per gli appassionati di Demon Slayer! Il primo trailer di "Il Castello dell’Infinito" promette un capitolo epico nella conclusione della saga, segnando l’atteso finale della serie.

Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito, il primo film della nuova trilogia animata cinematografica, si mostra in un primo trailer ufficiale, in attesa del lancio previsto a settembre. Vai su Facebook

Demon Slayer, svelato il primo trailer del nuovo film che apre la trilogia finale; Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito si mostra in un primo trailer ufficiale ad aprire la trilogia finale; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito, pubblicato il trailer del primo film.

Il primo trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle svela il finale della saga - Infinity Castle" è stato rilasciato da Sony Pictures e Crunchyroll, anticipando l'uscita del film il 12 settembre 2025 in Nord America. Secondo ecodelcinema.com

Demon Slayer, svelato il primo trailer del nuovo film che apre la trilogia finale - Sony Pictures Entertainment e Crunchyroll hanno pubblicato il primo trailer ufficiale del lungometraggio anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, il primo della trilogia finale. Da msn.com