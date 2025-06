Dementia Friendly i geriatri dell’Ospedale di Como in visita a Baggiovara

Una delegazione della Geriatria dell’Ospedale di Como, parte dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lariana, ha visitato l’Ospedale di Baggiovara in un intercambio di esperienze volto a migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da demenza. Questo scambio apre nuove prospettive e si preannuncia come un passo fondamentale per implementare pratiche sempre più innovative e rispettose delle esigenze di questa popolazione fragile.

Una delegazione della Geriatria dell'Ospedale di Como, che fa parte dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale Lariana ha fatto visita ieri, venerdì 27 giugno all'Ospedale Civile per conoscere i percorsi e l'organizzazione che hanno consentito, nel maggio del 2025, allo stabilimento dell'Azienda.

