Delmastro | Barbie brigatista? È grave Da Trento uscì anche Curcio

Una scena che scuote le coscienze e riapre ferite ancora aperte nel ricordo delle lotte e delle tragedie di quegli anni. La decisione della presidente del consiglio studentesco di indossare una maglietta con Barbie e simboli delle Brigate Rosse suscita reazioni contrastanti, evidenziando come il passato non possa essere mai ignorato o banalizzato. √ą un richiamo alla responsabilit√† di ricordare senza infingimenti, affinch√© nessuno dimentichi il prezzo della violenza e dell'intolleranza.

«È un fatto gravissimo, soprattutto per i corsi storici che evoca. Dall'Università di Trento uscirono personaggi come Curcio e Mara Cagol. Ma ancor più inquietante è l'atrofia delle corde vocali della sinistra, che non ha condannato un fatto di grandissima rilevanza». A commentare la scelta da parte della presidente del consiglio studentesco di indossare una maglietta che raffigura una Barbie su cui campeggia la scritta «Brigate Rosse» e la stella a cinque punte, è il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Che segnale è se si arriva a rievocare il tragico periodo delle Brigate Rosse? «Non possiamo accettare che i nostri giovani adottino come modello il brigatismo rosso e certe modalità di comunicazione, per cui addirittura si fa un riferimento alla Renault 4 rossa che dovrebbe essere, semmai, un riferimento di una religione di Stato.