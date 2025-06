Delitto di Garlasco Andrea Sempio perde la casa e rischia il posto di lavoro | rivelazione di Massimo Lovati

Nuovi inquietanti sviluppi emergono nel caso del delitto di Garlasco, con Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso, che avrebbe perso la sua casa e rischia di perdere anche il lavoro. La rivelazione, fatta da Massimo Lovati, apre uno spiraglio su un caso ancora avvolto nel mistero. Ma cosa si nasconde dietro queste conseguenze drammatiche? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

Nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco e sulle sue conseguenze: Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso con ignoti, avrebbe perso la casa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio perde la casa e rischia il posto di lavoro: rivelazione di Massimo Lovati

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, che vedono indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, continuano a sollevare nuovi interrogativi ma la soluzione al caso sembra ancora lontana Vai su Facebook

Delitto Garlasco: «Ci sono voci di una testimone che accuserebbe Andrea Sempio»; Garlasco, ora l'incubo di Lovati è la testimone che accusa Sempio: Gira questa voce; Delitto di Garlasco, un amico di Andrea Sempio: Non era interessato a Chiara.

Delitto di Garlasco, le voci su un nuovo testimone che accuserebbe Sempio - Diciotto anni dopo il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, il caso giudiziario che ha segnato la cronaca italiana vive una nuova stagione di tensione e colpi di scena. Come scrive tag24.it

Delitto di Garlasco, un amico di Andrea Sempio: "Non era interessato a Chiara" - Ospite di "Quarto Grado", Mattia Capra difende con fermezza l’amico Andrea Sempio, recentemente iscritto nel registro degli indagati nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Si legge su msn.com