Del Debbio la rissa a distanza tra Bersani e Bignami

del Debbio, la serata di Rete 4 si infiamma con un acceso dibattito tra Bersani e Bignami. Tra dichiarazioni taglienti e confronti serrati, si accendono le polemiche sulla politica internazionale e le sfide europee. Una discussione che mette in luce le tensioni tra le grandi potenze e il futuro delle nostre strategie di difesa. Ma cosa succederà quando si alzeranno i limiti della dialettica? Restate sintonizzati per scoprire come si evolverà questa intensa disputa.

La lunga serata calda del giovedì di Paolo Del Debbio su Rete 4 comincia con Pier Luigi Bersani a 4 di Sera, il talk dell’access prime time. «Trump fa un ricatto inaccettabile», tuona l’ex segretario del Pd riguardo al recente vertice Nato a L’Aia, in cui sul tavolo c’era l’obiettivo del 5% del Pil da destinare alle spese militari per ogni Stato membro. Una cifra assurda secondo Bersani: «Noi Paesi europei non possiamo stare ai ricatti perché un ricatto tira l’altro e non ne usciremo mai più. È il momento di esprimersi con un pochino di saggezza e anche con un po’ di schiena dritta». Pochi minuti dopo, cambiano il programma, con Dritto e rovescio, e l’ospite ma non l’argomento: la grande politica estera e le sue ricadute su quella interna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Del Debbio, la rissa a distanza tra Bersani e Bignami

