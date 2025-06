Decreto flussi il governo Meloni apre le porte a 500mila migranti

Il governo Meloni sta preparando un nuovo decreto flussi, un progetto ambizioso che aprirà le porte a oltre 500.000 migranti tra il 2026 e il 2028. Con questa iniziativa, l’Italia mira a rispondere alla crescente domanda di manodopera, affrontando le sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Un piano che promette di ridisegnare il futuro delle politiche migratorie e dell'economia nazionale.

Il governo Meloni si prepara a varare un nuovo decreto flussi triennale per la gestione programmata dell’ immigrazione regolare. Il provvedimento potrebbe essere approvato in Cdm già all’inizio della prossima settimana e prevede l’ingresso di oltre 500.000 lavoratori extra-Ue tra il 2026 e il 2028, con una media annua di circa 164.800 ingressi. Decreto flussi contro la carenza di manodopera. Si tratta di uno dei piani più ampi degli ultimi anni, sul quale l’esecutivo ha spinto per lavorare su due fronti: risolvere la cronica carenza di manodopera in settori chiave dell’economia e contrastare l’ immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Decreto flussi, il governo Meloni apre le porte a 500mila migranti

Decreto Flussi 2025: 22mila nuove quote assegnate. Precompilazione domande dal 1°luglio - Il Decreto Flussi 2025 porta con sé un'importante novità: 22.000 nuove quote per lavoratori stranieri! Dal 1° luglio sarà possibile precompilare le domande, rendendo l'accesso al mercato del lavoro italiano più semplice e veloce.

