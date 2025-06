Death stranding 2 | tutto ciò che sappiamo sui prossimi giochi di kojima

ultimi dettagli su Death Stranding 2 e sugli altri progetti in cantiere di Kojima, svelando cosa rende questi titoli così attesi e come potrebbero rivoluzionare l'esperienza videoludica futura.

Il panorama videoludico internazionale si arricchisce di due nuovi titoli altamente attesi, frutto della creatività e dell’innovazione di Hideo Kojima. Con un curriculum che include capolavori come la serie Metal Gear Solid, oltre a opere meno conosciute ma altrettanto influenti come Snatcher e Policenauts, il game designer giapponese continua a lasciare un’impronta indelebile nel settore. In questo approfondimento, verranno analizzati gli ultimi progetti in sviluppo, ovvero Death Stranding 2: On the Beach, che ha già riscosso grande successo, e le novità riguardanti i giochi ancora sconosciuti, OD e Physint. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Death stranding 2: tutto ciò che sappiamo sui prossimi giochi di kojima

Death Stranding 2: On the Beach è ormai arrivato. A sei anni da un primo capitolo che ha conquistato milioni di giocatori, il suo creatore Hideo Kojima promette un balzo in avanti e un cast tutto nuovo. Hideo Kojima ha passato gli ultimi anni a curare ogni detta

Death Stranding 2: On the Beach, la recensione: Il futuro (oscuro) del mondo secondo Hideo Kojima

