Death Stranding 2 | On The Beach sta causando il surriscaldamento di alcune PS5

Death Stranding 2: On The Beach sta conquistando i giocatori con i suoi paesaggi post-apocalittici mozzafiato su PS5, ma alcuni utenti hanno segnalato un problema inaspettato. Quando si accede alla mappa di gioco, la console sembra surriscaldarsi, creando preoccupazioni tra gli appassionati. È un riflesso delle sfide di un titolo così immersivo e innovativo, che richiede anche attenzione alle capacità hardware. Scopriamo insieme come affrontare questa situazione e godere al massimo dell’esperienza di gioco.

Death Stranding 2: On The Beach è approdato su PS5 pochi giorni e molti fan stanno esplorando i nuovi panorami post-apocalittici offerti dal gioco di Hideo Kojima. Tuttavia, non per tutti l’esperienza si sta rivelando priva di intoppi: alcuni utenti segnalano che il gioco può causare il surriscaldamento della PlayStation 5 in condizioni ben precise. Nello specifico il problema pare verificarsi quando si accede alla mappa di gioco, una funzione fondamentale per pianificare spostamenti e missioni, ed in quel momento, la ventola della console inizia a girare a massima velocità , fino ad attivare un avviso di surriscaldamento, anche in console ben pulite e posizionate in ambienti ventilati. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Death Stranding 2: On The Beach sta causando il surriscaldamento di alcune PS5

In questa notizia si parla di: death - stranding - beach - surriscaldamento

