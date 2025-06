De Winter Inter è sfida al Napoli per il difensore | il Genoa spara alto per la valutazione!

L’estate si infiamma nel calcio italiano: l’Inter si lancia nella corsa a Koni De Winter, protagonista di una stagione brillante con il Genoa. Ma il club rossoblù alza il tiro, chiedendo una valutazione elevata per il difensore belga. La sfida tra i grandi si apre, e le trattative promettono scintille – il futuro di De Winter potrebbe scrivere un nuovo capitolo tra le stelle del calcio italiano.

Koni De Winter è al centro del mercato estivo e il calciomercato Inter si inserisce con decisione nella corsa al difensore belga, reduce da una stagione convincente con la maglia del Genoa. Secondo quanto riportato da La Repubblica – edizione Genova, il club nerazzurro è tornato a mettere nel mirino l'ex Juventus, affiancandosi al Napoli nella lista delle pretendenti. Il Genoa, consapevole dell'interesse crescente, è pronto a monetizzare e ha fissato il prezzo: 30 milioni di euro.

