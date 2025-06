De Laurentiis e il capolavoro Napoli quanto guadagnerebbe con la cessione del club | plusvalenza super

De Laurentiis ha trasformato il Napoli in una vera potenza del calcio europeo, grazie a un investimento strategico e a una gestione oculata. Ma quanto potrebbe guadagnare dalla cessione del club, considerando plusvalenze e valore di mercato? Scopriamo insieme il possibile scenario finanziario che potrebbe cambiare il destino della società partenopea e segnare una nuova pagina nella sua storia.

Il presidente della societ√† partenopea ha compiuto un vero e proprio capolavoro dall‚Äôacquisto del club: scopri quanto guadagnerebbe da una sua cessione¬† Il Napoli √® una delle nuove potenze del calcio europeo. Il club non ha chiaramente raggiunto ancora le vette di societ√† storiche come Real Madrid, Barcellona, Liverpool o Bayern Monaco, ma oggi rappresenta una realt√† sana e con un progetto solido. Quello che √® certo, √® che oggi √® la societ√† pi√Ļ sostenibile d‚ÄôEuropa a livello finanziario ed √® merito del lavoro fatto da Aurelio De Laurentiis. Sono trascorsi ormai 11 anni da quando rilev√≤ il Napoli ormai fallito e da allora ha ottenuto grandi successi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it ¬© Spazionapoli.it - De Laurentiis e il capolavoro Napoli, quanto guadagnerebbe con la cessione del club: plusvalenza super

In questa notizia si parla di: club - capolavoro - napoli - guadagnerebbe

Il Napoli su Musah: si può chiudere presto a 25 milioni ? Yunus Musah è vicino al Napoli. La trattativa con il Milan è avanzata a fari spenti per giorni e si può chiudere a breve. Musah piace molto al Napoli e ad Antonio Conte, che ha fatto al Milan una pr Vai su Facebook

Capolavoro Napoli: ecco come ha vinto lo scudetto spendendo meno di Inter, Juve, Milan e Roma; CorSport - Osimhen il sogno di un club: 100 milioni per convincere il Napoli; Conterio: Capolavoro di mercato del Napoli, in controtendenza rispetto al trend degli ultimi mesi.

Ziliani: "Capolavoro De Laurentiis, il Napoli sta stravolgendo scenari sottomettendo il Nord" - MSN - Il giornalista Paolo Ziliani, attraverso il suo profilo di X, ha messo in evidenza il colpaccio estivo del Napoli: "Capolavoro De Laurentiis: con De Bruyne consacra il Napoli club di livello ... Da msn.com

Mondiale per Club, cosa serve al Napoli per qualificarsi? - Sportmediaset - Battere il Barcellona e qualificarsi al turno successivo significherebbe per il club del ... sportmediaset.mediaset.it scrive