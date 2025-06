De Bruyne è scatenato in vacanza | immagini virali – VIDEO

Kevin De Bruyne, il centrocampista stellare, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi con un video virale durante le sue vacanze, mostrando un lato sorprendente e spontaneo. Mentre il Napoli si rinforza con nomi di spessore come Noa Lang, l’arrivo di De Bruyne rappresenta il colpo di scena più atteso del calciomercato. La sua presenza promette di accendere ancora di più la passione i tifosi partenopei, pronti a seguire ogni passo del loro nuovo eroe.

Kevin De Bruyne, di fatto, è stato protagonista di un video diventato subito virale. Il Napoli campione d’Italia in carica è sicuramente il grande protagonista di questo calciomercato. Giovanni Manna, in attesa dell’annuncio ufficiale per l’arrivo di Noa Lang dal PSV, ha infatti ha chiuso l’arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne. Quello del fuoriclasse belga, ovviamente, è stato il colpo che ha fatto esplodere di gioia l’intera tifoseria partenopea. Basta pensare che in città, e non solo, è scoppiata la ‘De Bruyne mania’. Anche per questo sono diventate subito virali alcune immagini di un video girato durante le vacanze del giocatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Bruyne è scatenato in vacanza: immagini virali – VIDEO

