David Juventus Balzarini rivela tutto | A breve potrebbe esserci la chiusura Accordo sull’ingaggio ecco cosa manca in questo momento

David Juventus, il grande colpo che tutti aspettavamo, potrebbe presto diventare realtà. Gianni Balzarini di Mediaset rivela che l’accordo con Jonathan David è quasi concluso, con l’incontro tra Comolli, agenti e giocatore negli Stati Uniti. La trattativa è in fase avanzata, e ora bisogna superare gli ultimi dettagli per ufficializzare il trasferimento. Restate sintonizzati, perché l’affare sta per arrivare a buon fine e potrebbe rivoluzionare il mercato bianconero.

David Juventus, il giornalista Gianni Balzarini di Mediaset è uscito così allo scoperto sul possibile passaggio del canadese in bianconero. Su Youtube, il giornalista Gianni Balzarini ha parlato così del possibile approdo di Jonathan David alla Juventus. PAROLE – «A breve potrebbe esserci la chiusura per Jonathan David, con Comolli che incontrerà gli agenti e il giocatore negli Stati Uniti. C’è già l’accordo sull’ingaggio da 6 milioni più 2 di bonus, bisogna trovare la quadra sul compenso al procuratore, che chiede più di 11 milioni di euro. Mi sembra un’esagerazione» La stagione 202425 di Jonathan David verrà ricordata come il suo grande commiato dal Lille, un addio da fuoriclasse che ha lasciato un’impronta indelebile sul club e ha scatenato l’interesse dei top team europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, Balzarini rivela tutto: «A breve potrebbe esserci la chiusura. Accordo sull’ingaggio, ecco cosa manca in questo momento»

In questa notizia si parla di: juventus - balzarini - david - breve

Conte Juventus, Balzarini svela: «C’è una corrente che vorrebbe riportarlo a Torino ma servono queste due cose. Mi stupisce molto…» - Gianni Balzarini ha svelato dettagli sorprendenti sul futuro di Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli.

Jonathan David vicinissimo all'accordo con la Juventus Secondo il giornalista Mediaset Gianni Balzarini, le intese sull'inaggio del calciatore e sul bonus alla firma del contratto con i bianconeri sono stati già trovati #Juventus #Jonathan David #SpazioJ Vai su X

La #juventus dal Mondiale per Club al #mercato: le ultime su #Vlahovic, #Osimhen, #David, #Sancho e non solo - TmwRadio Vincenzo Marangio Vai su Facebook

Balzarini: “Ci sarà un incontro negli Stati Uniti tra Comolli e David. Il nodo è…”; Balzarini: “La Juventus crede nel progetto Tudor. Il rinnovo del tecnico rafforza…”; “Non viene a fare il vice”: via Vlahovic, scelto il nuovo bomber | ESCLUSIVO.

David Juventus, Balzarini rivela tutto: «A breve potrebbe esserci la chiusura. Accordo sull’ingaggio, ecco cosa manca in questo momento» - David Juventus, il giornalista Gianni Balzarini di Mediaset è uscito così allo scoperto sul possibile passaggio del canadese in bianconero Su Youtube, il giornalista Gianni Balzarini ha parlato così d ... Secondo juventusnews24.com

Juventus, Balzarini: ‘Comolli incontrerà David negli Stati Uniti’ - Il faccia a faccia previsto negli Stati Uniti sarà un momento chiave per il futuro di Jonathan David, attaccante classe 2000 reduce da ottime stagioni con la maglia del Lille e da tempo nel mirino dei ... Segnala it.blastingnews.com