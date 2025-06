David Juventus a che punto siamo? Sono ore decisive La rivelazione sul futuro dell’attaccante infiamma i tifosi | l’affare dipenderà da quest’aspetto

Le ore decisive sono arrivate: il futuro di David, l’attaccante canadese, potrebbe presto essere svelato. La Juventus osserva con attenzione, mentre le trattative si infiammano e il destino del giovane talento si gioca tra incontri e commissioni. La speranza dei tifosi bianconeri cresce, ma tutto dipenderà da un aspetto chiave che potrebbe cambiare le sorti del calciomercato estivo. Restate con noi per scoprire l’attesa conclusione di questa emozionante vicenda.

David Juventus, a che punto siamo per il possibile arrivo dell’attaccante in bianconero? Tutti i dettagli sul canadese. Da qualche giorno è il nome di David quello più caldo per il calciomercato Juve. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, sarebbero ore decisive per capire il futuro dell’attaccante canadese: tanto passerà anche dalle commissioni richieste dall’entourage dell’ex Lille. PAROLE – «Sono ore decisive per David. La Juve è pronta a chiudere il cerchio e ha dalla sua parte la volontà del calciatore che può ammorbidire le richieste dell’entourage. La Juve deve fare in modo di tenere il più basso possibile le spese di commisioni». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com