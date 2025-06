David Juve la trattativa è tutt’altro che in dirittura d’arrivo! L’affare sta osservando questa fase | La società valuta questi due aspetti La rivelazione che cambia

La trattativa tra David Juve e la Juventus vive ancora una fase di incertezza. Nonostante le voci di un possibile affare imminente, la società bianconera sta attentamente valutando due aspetti fondamentali: la reale convenienza economica e i dettagli strategici dell’operazione. Una decisione che potrebbe cambiare le sorti del mercato estivo e definire il futuro di uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale. Quanto ancora ci vorrà?solo il tempo potrà dirlo.

David Juve, la negoziazione tra il canadese e i bianconeri non è ancora fatta! La società sta valutando questi due aspetti. Quanto Jonathan David è realmente vicino al trasferimento alla Juve? Secondo Fabrizio Romano, c'è ancora della distanza da colmare. Il giornalista, nonché esperto di calciomercato, ha evidenziato come la società bianconera stia ancora valutando la bontà dell' affare sia a livello economico che sul piano finanziario. Ecco le parole del collega, che mette in dubbio l'ingaggio del giocatore a parametro zero. PAROLE – « I contatti tra Jonathan David e la Juventus sono ancora in corso.