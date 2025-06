David Juve Corriere domani possibile blitz negli Stati Uniti! Si cercherà di limare le richieste degli agenti | cifre e novità

Il mondo del calcio è in fermento: domani potrebbe svelarsi un blitz negli Stati Uniti per limare le richieste degli agenti di Jonathan David, il talento svincolatosi dal Lille e riemerso come una possibile grande svolta per la Juventus. L’attaccante, con le sue cifre e novità, si conferma al centro delle attenzioni di mercato. Resta da scoprire se questa operazione potrà concretizzarsi, aprendo nuove prospettive per i bianconeri e i loro tifosi appassionati.

David Juve (Corriere dello Sport), domani possibile blitz negli Stati Uniti! Si cercherà di limare le richieste degli agenti dell’attaccante: cifre e novità. Il Corriere dello Sport oggi in edicola è tornato a parlare di Jonathan David, attaccante svincolatosi dopo l’ultima esperienza al Lille e che ha messo il mercato Juve in cima alla lista dei suoi desideri. Secondo quanto riportato dal quotidiano domani negli Stati Uniti potrebbe andare in scena un vero e proprio blitz di Comolli dopo la sfida tra Canada e Guatemala in cui sarà impegnato il calciatore e prima degli ottavi dei bianconeri con il Real. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve (Corriere), domani possibile blitz negli Stati Uniti! Si cercherà di limare le richieste degli agenti: cifre e novità

