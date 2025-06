David Juve continuano i contatti per arrivare all’attaccante! La mossa dei bianconeri | così il canadese si avvicina? I dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma con le ultime trattative: i bianconeri sono sempre più vicini a un attaccante canadese che potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo. Secondo Sky Sport, i contatti con l’entourage di David Juve sono costanti e promettenti. La sua presenza potrebbe rappresentare una svolta significativa per la squadra di Allegri, ma resta ancora da definire ogni dettaglio prima di poter annunciare l’affare.

