David alla Juve | l’attaccante è in pugno ma a rallentare tutto è…Vlahovic! Perché non si è ancora chiusa la trattativa cosa sta succedendo

Il calciomercato della Juventus è in fermento: David sembra ormai ad un passo, ma Vlahovic ancora frena. La strategia dietro questa attesa? Scopriamo insieme cosa sta succedendo e quali sono gli sviluppi che potrebbero cambiare il volto del reparto offensivo bianconero. Restate con noi, perché il mercato è ancora aperto e tutto può succedere.

David alla Juve: il canadese è in pugno, ma a rallentare tutto è Dusan Vlahovic! Perché non si è ancora chiusa l’operazione, cosa sta accadendo. Il calciomercato Juve ha in pugno il suo nuovo attaccante, ma non può ancora sferrare il colpo decisivo. La trattativa per portare a Torino Jonathan David, prolifico bomber canadese, è in una fase di stallo strategico. Come riportato da Sportmediaset, sebbene il giocatore abbia già dato il suo assenso al trasferimento, l’intera operazione è vincolata a un’altra, onerosa cessione: quella di Dusan Vlahovic. L’accordo con David c’è, ma l’affare è congelato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com