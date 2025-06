Dario Aita sarà Franco Battiato in un biopic Rai

Certo, in questo nuovo progetto Rai, Dario Aita avrà l'opportunità di portare sul grande schermo la straordinaria vita di Franco Battiato, un'icona che ha rivoluzionato la musica italiana. Un’occasione imperdibile per il talento palermitano, che finalmente si consacra protagonista assoluto, raccontando al pubblico il percorso di un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nel nostro cuore e nella cultura nazionale. La sua interpretazione promette di essere un tributo emozionante e autentico.

La Rai ha tutta l’intenzione di proseguire con il suo racconto di personalità della musica e dell’arte che hanno segnato la storia del nostro Paese. E tra le nuove offerte ci sarà il biopic Franco – Il lungo viaggio dedicato a Franco Battiato, al quale presterà il volto Dario Aita. Per il talentuoso attore palermitano si tratta di un piccolo coronamento, perchè finora non era mai stato protagonista assoluto di nessun titolo Rai. Certo, in curriculum vanta partecipazioni importanti a titoli quali Questo Nostro amore, L’Allieva, Noi e Don Matteo e prossimamente debutterà in Un Professore 3, ma stavolta al centro della scena sarà solo e oltretutto alle prese con un artista amatissimo da far rivivere sullo schermo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it