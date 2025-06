Dap Festival È di scena la grande danza

Preparati a vivere un’esperienza unica: il Dap Festival 200 continua a sorprendere con la magia della danza. Alle 19.30, l’invasione "Age of..." darà il via a una serie di spettacoli coinvolgenti, trasformando le strade della Piccola Atene in un palcoscenico all’aperto. Segui il ritmo e lasciati conquistare da questa celebrazione artistica che unisce la città e l’arte in un connubio indimenticabile. La danza prende vita, non perderti questo incredibile festival!

Prosegue la magia del Dap Festival, che prevede anche oggi un programma ricco di eventi a partire dalle 19.30 con suggestivi spettacoli di danza-invasione nelle strade del centro storico della Piccola Atene e alle 21.30 è in programma nel Chiostro di S.Agostino il Gala dedicato alla danza contemporanea. Le danze-invasioni sono eventi estemporanei gratuiti che valorizzano i luoghi più belli della città. Alle 19.30 si parte con l'invasione "Age of Acquarius" con i danzatori del Dap College, che interpretano il mood anni Sessanta grazie alla collaborazione con la boutique Elleremodelista.

