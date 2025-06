Danimarca Guerra aperta ai deepfake

Danimarca si schiera con decisione contro i deepfake, introducendo una rivoluzionaria legge sul copyright che tutela i diritti di ogni individuo sull’immagine e la voce propria. In un’epoca dominata dalla post-verità, questa iniziativa mira a proteggere l’identità personale e combattere le manipolazioni digitali. Il disegno di legge mira a garantire che ciascuno possa rivendicare il controllo sulla propria immagine, rafforzando così la privacy e la fiducia nella realtà digitale.

Nell'era della post-verità, in cui è sempre più complicato distinguere quello che è reale da quello che è falso, il governo danese ha deciso di intervenire contro i deepfake generati con l'intelligenza artificiale, modificando la legge sul copyright. Il ministero della Cultura intende concedere il diritto d'autore a ogni cittadino: diritto al proprio corpo, alla propria voce, ai propri lineamenti. In pratica, il disegno di legge mira a garantire maggiore protezione legale a ogni danese, qualora qualcuno decidesse di utilizzare la sua voce o il suo corpo per generare un video falso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Danimarca, Guerra aperta ai deepfake

