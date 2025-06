Daniele Fiorina nominato Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia

Daniele Fiorina, originario di Gandellino e oggi protagonista nel cuore della Nigeria, ha ricevuto il prestigioso titolo di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia. Questa onorificenza, assegnata dal Presidente della Repubblica, riconosce il suo instancabile impegno a favore del nostro Paese all'estero. La notizia, annunciata dall'ambasciata italiana ad Abuja, celebra un esempio di eccellenza e dedizione in missione oltre confine.

È tra i nomi riportati sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2025: Daniele Fiorina, originario di Gandellino e oggi direttore di un'impresa edile in Nigeria, ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere dell' Ordine della Stella d'Italia, assegnata dal Presidente della Repubblica per il suo impegno a favore del Paese all'estero. La notizia è arrivata direttamente dall'ambasciata italiana ad Abuja, dove Fiorina vive e lavora da anni. "Non me l'aspettavo – racconta – ho 47 anni e ci sono persone con molta più esperienza di me. È stato l'ambasciatore a propormi: ha detto che rappresento i valori italiani all'estero".

Daniele Fiorina nominato Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia

