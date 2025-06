Daniel Nilsson di Avanti un altro arrestato a Cervinia | è accusato di maltrattamenti alla compagna

Daniel Nilsson, noto al pubblico per il suo ruolo in “Avanti un altro” e la carriera da modello, è stato arrestato a Cervinia con l’accusa di maltrattamenti alla compagna. L’episodio, avvenuto durante una vacanza nella suggestiva Valle d’Aosta, ha scosso l’opinione pubblica e solleva ancora una volta il dibattito su violenza e responsabilità. La vicenda si è sviluppata rapidamente, suscitando molte domande e riflessioni.

L’ex modello fermato dai carabinieri in Valle d’Aosta. Daniel Nilsson, noto al grande pubblico per il ruolo del “ Bonus ” nel programma di Canale 5 “ Avanti un altro ” e per la carriera da modello, è stato arrestato a Cervinia con l’accusa di maltrattamenti ai danni della compagna. L’episodio è avvenuto durante una vacanza nella località alpina di Breuil-Cervinia, in Valle d’Aosta. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo che alcuni testimoni, allarmati dalle grida e dalla concitazione, hanno chiamato i carabinieri. I militari, una volta giunti sul posto, hanno trovato la coppia in evidente stato di tensione e hanno proceduto al fermo del 45enne svedese. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Daniel Nilsson di Avanti un altro arrestato a Cervinia: è accusato di maltrattamenti alla compagna

In questa notizia si parla di: cervinia - daniel - nilsson - avanti

Daniel Nilsson arrestato per un «codice rosso» a Cervinia, è accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna; Daniel Nilsson, il Bonus di Avanti un altro, arrestato e accusato di maltrattamenti alla compagna; Vip in manette: Daniel Nilsson arrestato in 'codice rosso' a Cervinia.

Daniel Nilsson, il Bonus di Avanti un altro, arrestato e accusato di maltrattamenti alla compagna - Daniel Nilsson, modello e Bonus di Avanti un altro, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti ai danni della compagna ... Riporta fanpage.it

Daniel Nilsson arrestato per un «codice rosso» a Cervinia, è accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna - Il popolare fotomodello svedese è il «Bonus» nella trasmissione «Avanti un altro» di Paolo Bonolis. Si legge su torino.corriere.it